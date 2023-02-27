Врач рассказала, в каких продуктах есть аминокислота для поднятия настроения

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Мясные, молочные и морепродукты помогут восполнить в организме запасы аминокислоты валин. Из-за ее недостатка можно впасть в депрессию, рассказала Москве врач-диетолог, нутрициолог, кандидат медицинских наук Инна Кононенко.

Валин поддерживает в организме уровень гормона счастья – серотонина. Также без него невозможен нормальный обменный процесс в мышцах, головном и спинном мозге. Кроме того, аминокислота участвует в регенерации и снижает чувствительность организма к боли, рассказала Кононенко

При дефиците валина могут развиться дегенеративные неврологические заболевания. Также есть риск выпадения волос, атрофии мышц, артрита, ослабления иммунитета, ухудшения памяти и нарушения сна, предупредила врач.

Она подчеркнула, что валин не производится организмом, поэтому должен поступать вместе с пищей.





Инна Кононенко врач-диетолог, нутрициолог, кандидат медицинских наук В высокой концентрации аминокислота содержится в говядине, баранине, свинине, курице, рыбе, кальмарах, яйцах, молочных продуктах, сырах.

Также много валина в чечевице, бобах, арахисе, горохе, фасоли, сое, грибах, семенах кунжута и тыквы. Богаты аминокислотой зелень, цельные зерна, кукурузная мука и морская капуста, перечислила диетолог.

Кроме этого, существуют биологически активные добавки, содержащие валин. Однако принимать их можно только после назначения врача, заключила Кононенко.

Ранее врач-диетолог Антонина Саволюк объяснила, что надо есть до и после занятий спортом. Худеющим она посоветовала перед тренировкой делать небольшой перекус из продуктов, которые содержат сложные углеводы. После занятий лучше не есть хотя бы два часа и глушить чувство голода водой, отметила эксперт.



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