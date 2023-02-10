Нутрициолог предупредила об опасности самостоятельного приема витаминов

Фото: depositphotos/AntonMatyukha

Прием лечебных дозировок витаминов без назначения врача может привести к состоянию, похожему на интоксикацию, и даже к развитию болезней. Об этом Москве 24 рассказала нутрициолог Ольга Андрейчук.

Очень опасными она назвала ситуации, когда люди находят в Сети протоколы лечения дефицитных состояний и начинают принимать лечебные дозы витаминов в целях профилактики.

"Они ошибочно полагают, что указанные на препаратах дозировки неэффективны. На самом же деле производитель указывает профилактическую норму, чтобы избежать передозировок. Если ее придерживаться, то теоретически вреда не будет, однако и пользы при реально дефицитном состоянии тоже. Дефицит продолжит прогрессировать, а человек – выкидывать деньги на ветер", – пояснила эксперт.

При этом специалист напомнила, что передозировка одним или несколькими элементами так же опасна, как и дефицит. Она может вызвать симптомы, как при интоксикации: аллергическую реакцию в виде сыпи, зуда, покраснения, боль в животе, тошноту, рвоту, диарею. Кроме того, могут быть судороги, головная боль, бессонница, сонливость и другие расстройства нервной системы.



Ольга Андрейчук нутрициолог Из-за переизбытка витаминов в организме могут начаться серьезные нарушения. Например, витамин С в больших количествах способен привести к мочекаменной болезни. Витамин D – к отложению кальция в почках, сердце, сосудах и развитию остеопороза. Витамин А может повысить риск развития онкологических заболеваний, а у беременных – привести к отклонениям в развитии плода.

Поэтому, прежде чем "назначать" себе витамины, лучше все же обратиться к терапевту, который при необходимости отправит на анализ крови и поможет определить, есть ли на самом деле какой-то дефицит. Если это необходимо, то специалист правильно подберет курс коррекции, подчеркнула нутрициолог.

По ее словам, дефицитные состояния чаще всего развиваются при наличии хронических заболеваний, особенно когда нарушается работа ЖКТ, а также при повышенных психоэмоциональных или физических нагрузках, стрессах, во время беременности, после болезни и в период быстрого роста у детей.

Вместо приема профилактических дозировок нутрициолог посоветовала заняться коррекцией своего рациона.

"Если человек питается правильно и разнообразно, он получает с пищей большинство необходимых витаминов и микроэлементов. При этом важно помнить, что одни из них мы получаем только из растительной пищи, а другие – только из животной (например, витамин В12). Поэтому при отказе от какого-то вида еды риск получить дефицит сильно возрастает", – предупредила Андрейчук.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог, кандидат медицинских наук Инна Кононенко рассказала, что женщины репродуктивного возраста часто испытывают железодефицит. Поэтому в их рационе регулярно должны присутствовать говяжья, свиная, куриная печень, а также говяжий или свиной язык.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!