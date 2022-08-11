Терапевт рассказала, чем опасен повышенный гемоглобин

Повышенный гемоглобин в крови – это повод задуматься о своем здоровье. Его уровень может расти при наличии у человека различных заболеваний. В частности, такая ситуация способна стать причиной развития опасных состояний в организме. Рассказываем, что делать при высоком уровне гемоглобина.
Признак патологии
Гемоглобин – сложный белок, который вырабатывается в красных клетках крови – эритроцитах. В ряде случаев его высокий уровень является признаком опасных заболеваний сердечно-сосудистой системы. Об этом Москве 24 рассказала терапевт Ирина Ескова.
"Обычно пациенты волнуются только, когда гемоглобин у них понижен. Однако высокие показатели должны насторожить не меньше. Они могут предупреждать о наличии пороков сердца и развитии таких заболеваний, как стенокардия, инфаркт, гипертоническая болезнь, кардиомиопатия", – предупредила врач.
Если вдобавок человек чувствует постоянный зуд, особенно после душа, это может указывать на развитие истинной полицитемии – доброкачественного опухолевого процесса системы крови.
В норме показатели гемоглобина должны составлять 130–170 граммов на литр у мужчин и 120–150 граммов на литр – у женщин. У девушек он ниже из-за невысокого уровня гормона тестостерона и ежемесячного цикла.
Тревожным сигналом считается повышение гемоглобина у мужчин – больше 170 граммов на литр, а у женщин – больше 150 граммов на литр. Если же содержание белка вовсе 180–190 граммов на литр, то речь уже идет о серьезном нарушении и надо срочно обращаться к врачу.
Опасное состояние
Гемоглобин не всегда повышается из-за наличия каких-то патологий. Его уровень может изменяться в зависимости от возраста, состояния здоровья, привычек и образа жизни.
Незначительный рост бывает у пожилых людей. Еще отклонение от нормы может произойти при недостаточном употреблении воды и в результате обезвоживания при ожогах, диарее и рвоте.
Кроме этого, уровень гемоглобина растет при физических нагрузках из-за повышенного потребления организмом кислорода. Показатели содержания гормона также увеличиваются при курении, потому что табачный дым действует как угарный газ и присоединяется к гемоглобину вместо кислорода, количество которого уменьшается.
Даже сам по себе рост гемоглобина может вызвать осложнения в организме. Дело в том, что это очень важный железосодержащий белок, который переносит кислород к органам.
Одними из признаков повышения гемоглобина являются снижение работоспособности, ухудшение памяти и зрения, сонливость и раздражительность, а также холодные и посиневшие кончики пальцев на руках и ногах.
Что делать?
При значительном превышении нормальных показателей гемоглобина в крови необходимо обратиться к врачу, чтобы пройти диагностику и исключить наличие опасных заболеваний.
Если это не связано с развитием патологий, рекомендуется пить больше воды. При обезвоживании также используют растворы для регидратации. Они содержат соли, которые помогают задержать жидкость в организме. В тяжелых случаях пациентам ставят капельницы.
Тем, кто курит, для нормализации уровня гемоглобина рекомендуется завязать с вредной привычкой. Кроме этого, надо избегать пищи, богатой железом, – красного мяса, субпродуктов, яблок, черной смородины и яиц, а также исключить из рациона жирные блюда и отказаться от спиртных напитков.
Меню должно состоять из бобовых, нежирного кефира, индейки, диетических сортов рыбы, свежих или приготовленных на пару овощей.