Терапевт рассказала, чем опасен повышенный гемоглобин

Повышенный гемоглобин в крови – это повод задуматься о своем здоровье. Его уровень может расти при наличии у человека различных заболеваний. В частности, такая ситуация способна стать причиной развития опасных состояний в организме. Рассказываем, что делать при высоком уровне гемоглобина.

Признак патологии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Гемоглобин – сложный белок, который вырабатывается в красных клетках крови – эритроцитах. В ряде случаев его высокий уровень является признаком опасных заболеваний сердечно-сосудистой системы. Об этом Москве 24 рассказала терапевт Ирина Ескова.

"Обычно пациенты волнуются только, когда гемоглобин у них понижен. Однако высокие показатели должны насторожить не меньше. Они могут предупреждать о наличии пороков сердца и развитии таких заболеваний, как стенокардия, инфаркт, гипертоническая болезнь, кардиомиопатия", – предупредила врач.

Если вдобавок человек чувствует постоянный зуд, особенно после душа, это может указывать на развитие истинной полицитемии – доброкачественного опухолевого процесса системы крови.





Ирина Ескова терапевт Повышенный гемоглобин является сопровождающим симптомом рака печени, почек и других органов. Также у людей может развиваться хроническая обструктивная болезнь легких, сахарный диабет, гипер- и гипотиреоз (избыток или недостаток гормонов щитовидной железы), ВИЧ, заболевания печени и костного мозга.

В норме показатели гемоглобина должны составлять 130–170 граммов на литр у мужчин и 120–150 граммов на литр – у женщин. У девушек он ниже из-за невысокого уровня гормона тестостерона и ежемесячного цикла.

Тревожным сигналом считается повышение гемоглобина у мужчин – больше 170 граммов на литр, а у женщин – больше 150 граммов на литр. Если же содержание белка вовсе 180–190 граммов на литр, то речь уже идет о серьезном нарушении и надо срочно обращаться к врачу.

Опасное состояние

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Гемоглобин не всегда повышается из-за наличия каких-то патологий. Его уровень может изменяться в зависимости от возраста, состояния здоровья, привычек и образа жизни.

Незначительный рост бывает у пожилых людей. Еще отклонение от нормы может произойти при недостаточном употреблении воды и в результате обезвоживания при ожогах, диарее и рвоте.





Ирина Ескова терапевт Нехватка кислорода в воздухе становится причиной повышенного гемоглобина у жителей высокогорья и людей, работающих в авиации, – пилотов, стюардесс. У тех, кто трудится на производстве с большим количеством пыли, он может увеличиваться из-за нарушения газообмена в легких.

Кроме этого, уровень гемоглобина растет при физических нагрузках из-за повышенного потребления организмом кислорода. Показатели содержания гормона также увеличиваются при курении, потому что табачный дым действует как угарный газ и присоединяется к гемоглобину вместо кислорода, количество которого уменьшается.

Даже сам по себе рост гемоглобина может вызвать осложнения в организме. Дело в том, что это очень важный железосодержащий белок, который переносит кислород к органам.





Ирина Ескова терапевт Высокий уровень гемоглобина заставляет кровь становиться более густой, поэтому она медленнее движется и хуже снабжает клетки кислородом. Если ничего не предпринять, ситуация может привести к образованию тромбов в сосудах и другим опасным последствиям.

Одними из признаков повышения гемоглобина являются снижение работоспособности, ухудшение памяти и зрения, сонливость и раздражительность, а также холодные и посиневшие кончики пальцев на руках и ногах.

Что делать?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

При значительном превышении нормальных показателей гемоглобина в крови необходимо обратиться к врачу, чтобы пройти диагностику и исключить наличие опасных заболеваний.

Если это не связано с развитием патологий, рекомендуется пить больше воды. При обезвоживании также используют растворы для регидратации. Они содержат соли, которые помогают задержать жидкость в организме. В тяжелых случаях пациентам ставят капельницы.

Тем, кто курит, для нормализации уровня гемоглобина рекомендуется завязать с вредной привычкой. Кроме этого, надо избегать пищи, богатой железом, – красного мяса, субпродуктов, яблок, черной смородины и яиц, а также исключить из рациона жирные блюда и отказаться от спиртных напитков.

Меню должно состоять из бобовых, нежирного кефира, индейки, диетических сортов рыбы, свежих или приготовленных на пару овощей.