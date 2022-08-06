Диетолог назвала продукты для нормализации уровня сахара в крови

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Продукты с низким гликемическим индексом способны регулировать уровень сахара в крови. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.
"Замените отварной картофель и макароны овощами, которые имеют в составе грубую клетчатку. Их можно есть четыре раза в день, поддерживать чувство сытости на протяжении суток, не доводя организм до гипогликемии – понижения уровня глюкозы в крови", – объяснила специалист.
Фрукты с низким гликемическим индексом – это зеленые яблоки и груши, продолжила врач. "При этом они должны быть твердыми, хрустящими, их нужно жевать. Растительная клетчатка не должна быть мягкой и разрушенной", – добавила она.
По словам Королевой, людям с повышенным уровнем сахара в крови стоит исключить продукты с высоким гликемическим индексом.
"Это рафинированные сладости, хлебобулочные изделия. Также нельзя есть в избытке сладкие фрукты и ягоды, лучше отдавать предпочтение кисло-сладким. Корнеплоды необходимо употреблять в сыром виде, например, как нарезку, чтобы они максимально сохранили растительную клетчатку. Тогда они вполне допустимы в рационе", – отмечает диетолог.
При этом отварные морковь и свекла будут повышать сахар в крови и поддерживать инсулинорезистентность, предупредила врач.
Ранее россиянам перечислили признаки, при наличии которых необходимо измерить уровень глюкозы в крови. По словам врача-эндокринолога Татьяны Рутковской, речь идет об ощущении жажды и сухости во рту, покалывании в пальцах, повышенной потливости, учащенном мочеиспускании и увеличении массы тела.
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