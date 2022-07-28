Врач рассказала, при каких признаках следует измерять сахар в крови

Фото: depositphotos/imagepointfr
Контролировать уровень сахара в крови важно для поддержания хорошего самочувствия. Часто повышенный уровень глюкозы способен привести к сахарному диабету, однако человек не всегда вовремя замечает развитие недуга. На какие тревожные признаки следует обратить внимание, рассказала врач-эндокринолог Татьяна Рутковская, сообщает сайт "Аргументы и факты".
Обычно к диабету приводит неправильное питание с большим количеством углеводов, отсутствие физической активности, стресс и прием некоторых лекарств. При этом часто болезнь развивается незаметно. Взять глюкометр, проверить уровень сахара в крови и при необходимости обратиться к врачу следует при наличии следующих симптомов: сухости во рту, жажды, повышенного потоотделения, увеличения веса, учащенного мочеиспускания и покалывания в пальцах.
Последний признак, по словам специалиста, говорит о том, что диабет развивается у человека довольно длительное время. Незамедлительно следует обратиться к врачу и при появлении проблем со зрением.
"Затуманивание и снижение остроты зрения появляются вследствие редкого измерения глюкозы или когда человек не знает своих целевых значений, а также, зная о своем диагнозе "сахарный диабет", не посещает офтальмолога", – объяснила Рутковская.
Проверяться на сахарный диабет желательно регулярно, отмечает эндокринолог, лучше хотя бы раз в год. В особенности это касается людей, в чьих семьях ранее отмечались случаи заболевания. В частности, насторожиться стоит, если человек резко набрал вес, стал часто потеть или желание утолить жажду стало возникать слишком часто.
Ранее врач-терапевт Ирина Ярцева перечислила группы людей, которым следует внимательно следить за уровнем холестерина. Так, тем, у кого есть сердечно-сосудистые или диабетические заболевания, тем, кто имеет вредные привычки, рекомендуется держать уровень холестерина не выше пяти единиц.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: