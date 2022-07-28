Врач рассказала, при каких признаках следует измерять сахар в крови

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Контролировать уровень сахара в крови важно для поддержания хорошего самочувствия. Часто повышенный уровень глюкозы способен привести к сахарному диабету, однако человек не всегда вовремя замечает развитие недуга. На какие тревожные признаки следует обратить внимание, рассказала врач-эндокринолог Татьяна Рутковская, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Обычно к диабету приводит неправильное питание с большим количеством углеводов, отсутствие физической активности, стресс и прием некоторых лекарств. При этом часто болезнь развивается незаметно. Взять глюкометр, проверить уровень сахара в крови и при необходимости обратиться к врачу следует при наличии следующих симптомов: сухости во рту, жажды, повышенного потоотделения, увеличения веса, учащенного мочеиспускания и покалывания в пальцах.

Последний признак, по словам специалиста, говорит о том, что диабет развивается у человека довольно длительное время. Незамедлительно следует обратиться к врачу и при появлении проблем со зрением.

"Затуманивание и снижение остроты зрения появляются вследствие редкого измерения глюкозы или когда человек не знает своих целевых значений, а также, зная о своем диагнозе "сахарный диабет", не посещает офтальмолога", – объяснила Рутковская.

Проверяться на сахарный диабет желательно регулярно, отмечает эндокринолог, лучше хотя бы раз в год. В особенности это касается людей, в чьих семьях ранее отмечались случаи заболевания. В частности, насторожиться стоит, если человек резко набрал вес, стал часто потеть или желание утолить жажду стало возникать слишком часто.

Ранее врач-терапевт Ирина Ярцева перечислила группы людей, которым следует внимательно следить за уровнем холестерина. Так, тем, у кого есть сердечно-сосудистые или диабетические заболевания, тем, кто имеет вредные привычки, рекомендуется держать уровень холестерина не выше пяти единиц.

