Эксперт предупредила о противопоказаниях при потреблении арбузов и дынь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Директор по продуктовой политике "ЛабКвест" Анна Сафонова рассказала, кому не следует есть арбузы и дыни. Об этом пишет газета "Известия".

Эксперт отметила, что опасность заключается в появлении пищевой аллергии и непереносимости. Кроме того, в них содержатся нитраты, пестициды и микробы. Сафонова перечислила, при каких заболеваниях эти плоды не рекомендуется употреблять:



сахарный диабет;

ожирение;

расстройство желудка;

острый панкреатит;

тяжелые заболевания поджелудочной железы;

камни во внутренних органах;

метеоризм;

диарея;

колики;

тяжелые заболевания простаты;

нарушения в работе мочеполовой системы.

Аллергикам нужно быть особенно осторожными, добавила специалист.

"В пик цветения бахчевых цветет и амброзия, нередко перекрестное опыление цветков арбуза и дыни от этого сорняка. Так что аллергикам стоит быть внимательными и следить за своими реакциями", – предупредила она.

Беременным также не стоит увлекаться потреблением арбузов из-за мочегонного эффекта, однако разумное количество (пара кусочков в день) поможет уменьшить отеки и снизить изжогу, добавила Сафонова.

Ранее врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова рассказала об опасности чрезмерного употребления ранних арбузов. По ее словам, для ускорения созревания этих ягод вне сезона могут использовать химикаты. Если съесть небольшое количество такого арбуза, то ничего не случится, однако злоупотребление способно вызвать отравление. В частности, болевые ощущения в области желудка, тошноту и рвоту.

Специалист категорически не рекомендовала есть ранние арбузы детям, людям с аллергическими заболеваниями и гражданам со сниженным иммунитетом, например при химиотерапии. Взрослому здоровому человеку 100–150 граммов арбуза не принесут вреда, считает врач. Но лучше все же употреблять ягоду в сезон. Оптимальным временем считается конец августа – сентябрь.