Эксперт предупредила о противопоказаниях при потреблении арбузов и дынь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Директор по продуктовой политике "ЛабКвест" Анна Сафонова рассказала, кому не следует есть арбузы и дыни. Об этом пишет газета "Известия".
Эксперт отметила, что опасность заключается в появлении пищевой аллергии и непереносимости. Кроме того, в них содержатся нитраты, пестициды и микробы. Сафонова перечислила, при каких заболеваниях эти плоды не рекомендуется употреблять:
"В пик цветения бахчевых цветет и амброзия, нередко перекрестное опыление цветков арбуза и дыни от этого сорняка. Так что аллергикам стоит быть внимательными и следить за своими реакциями", – предупредила она.
Беременным также не стоит увлекаться потреблением арбузов из-за мочегонного эффекта, однако разумное количество (пара кусочков в день) поможет уменьшить отеки и снизить изжогу, добавила Сафонова.
Ранее врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова рассказала об опасности чрезмерного употребления ранних арбузов. По ее словам, для ускорения созревания этих ягод вне сезона могут использовать химикаты. Если съесть небольшое количество такого арбуза, то ничего не случится, однако злоупотребление способно вызвать отравление. В частности, болевые ощущения в области желудка, тошноту и рвоту.
Специалист категорически не рекомендовала есть ранние арбузы детям, людям с аллергическими заболеваниями и гражданам со сниженным иммунитетом, например при химиотерапии. Взрослому здоровому человеку 100–150 граммов арбуза не принесут вреда, считает врач. Но лучше все же употреблять ягоду в сезон. Оптимальным временем считается конец августа – сентябрь.
С 1 августа начнется сезон торговли дынями и арбузами в Подмосковье
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: