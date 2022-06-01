Врач рассказала, для кого наиболее опасны ранние арбузы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Чрезмерное употребление ранних арбузов может вызвать отравление и обострение хронических заболеваний. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова.

По словам специалиста, арбузы, которые продаются вне сезона, могут содержать большое количество нитратов. Их используют для ускорения созревания плодов. Если угоститься ранним арбузом один раз и в небольшом количестве, это не приведет к проблемам, поскольку организм сможет справиться с токсинами, считает специалист. Однако злоупотребление таким продуктом способно привести к отравлению, предупреждает врач.

"Может быть нарушение со стороны пищеварительной системы, тошнота, рвота, болевые ощущения в области желудка", – перечисляет Круглова.





Наталья Круглова врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов У предрасположенных людей может возникнуть обострение хронических заболеваний, если такие уже имеются, и обострение заболеваний пищеварительного тракта. Если это какие-то воспалительные заболевания, то в целом это тоже может способствовать тому, что произойдет обострение.

Специалист категорически не рекомендует есть ранние арбузы детям, людям с аллергическими заболеваниями и гражданам со сниженным иммунитетом, например при химиотерапии.

"Отравление у этих людей будет более выраженным. Им требуется меньшая доза, для того чтобы они получили это отравление", – говорит диетолог.

Взрослому здоровому человеку 100–150 граммов арбуза не принесут вреда, считает врач. Но лучше все же употреблять ягоду в сезон. Оптимальным временем считается конец августа – сентябрь, говорит Круглова.





Наталья Круглова врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Нужно понимать, что не всегда так происходит, что плод выращен за счет нитратов. Может быть, это просто теплица и создаются такие условия, которые оптимальны для созревания раньше, чем на открытом грунте. Не всегда точно, что этот продукт будет содержать много нитратов, но все-таки риски высокие.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина предупредила о рисках употребления вишни и черешни раньше сезона. По словам специалиста, это может увеличить нагрузку на печень, поскольку органу придется усиленно выводить из организма химические вещества, которыми опрыскивают ягоды, чтобы те не сгнили при длительной транспортировке.

