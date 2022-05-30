Фермер рассказал, как быстро проверить зрелость арбуза

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Фермер из Австралии рассказал, что для проверки зрелости арбуза нужно найти на нем две темно-зеленые линии и приложить между ними два пальца.

"Если ягода созрела, темно-зеленые линии должны быть на расстоянии двух пальцев друг от друга", – приводит слова фермера "Газета.ру".

Он напомнил, что арбуз богат питательными веществами, включая витамины А и С.

Ранее американские диетологи рассказали, что яблоки, грейпфруты, авокадо и арбузы могут помочь в борьбе с жиром на животе. Они положительно влияют на микрофлору кишечника и снижают уровень воспаления, которое приводит к набору лишнего веса.

