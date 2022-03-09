Диетолог перечислила повышающие тревожность продукты

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Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала Москве 24, что употребление сладкого, соленого, трансжиров, консервантов и кофеина повышает уровень тревожности.

По словам эксперта, продукты с содержанием кофеина оказывают возбуждающее действие на организм. Таким образом, они повышают тревожность, поэтому не следует ими злоупотреблять.

"Это кофе, крепкий чай, шоколад. С одной стороны, вроде бы шоколад, наоборот, успокаивает, поскольку содержит в своем составе еще и теобромин. Но тем не менее у некоторых людей он может повышать возбудимость", – предупреждает диетолог.

У тех, кто ест много сахара, начинаются скачки уровня глюкозы в крови, что также может приводить к тревожности, говорит врач.





Елена Соломатина врач-диетолог Если человек злоупотребляет сахаром, то все больше и больше инсулина выделяется на этот сахар, неадекватно больше. И идет провал. Человек чувствует беспомощность, усталость, и мозг тоже начинает реагировать тревогой.

Соленые продукты задерживают жидкость в организме и повышают давление, что также способно приводить к тревожности, говорит эксперт. По словам Соломатиной, пагубное влияние оказывают и консерванты. "Глутамат натрия в небольших количествах стимулирует нервную систему, но в больших количествах из-за постоянной стимуляции он ее истощает", – объясняет специалист.

Негативное влияние оказывает и употребление трансжиров, продолжает диетолог. "Допустим, картошка фри, которая жарится в масле. В итоге образуется вещество акриламид, которое как канцероген начинает разрушать наши клетки. И в том числе клетки, отвечающие за нервную систему. Потому что наша нервная система – это самое уязвимое место", – подчеркнула диетолог.

Чтобы справиться с тревожностью, специалист советует правильно питаться, почаще быть на свежем воздухе и соблюдать распорядок дня.

Ранее психолог Натали Дамасская назвала вполне объяснимым и нормальным проявлением у человека тягу к сладкому. Среди причин такого пристрастия эксперт выделила неумение проявлять любовь к себе и одиночество. Кроме того, по ее словам, люди снимают стресс с помощью еды, если получили психологическую травму в возрасте до 1,5 года.