Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

16:53

Ученые рассказали об отличиях в протекании депрессии у мужчин и женщин

общество

Фото: depositphotos/Wavebreakmedia

Ученые из канадского Университета Лаваля выяснили, что депрессия у мужчин и женщин протекает по-разному. Об этом сообщается в журнале Nature Communications.

Исследователи выяснили, что последствия депрессии у представителей разных полов локализуются в разных частях мозга. Кроме того, данное расстройство встречается у женщин в два раза чаще, чем у мужчин. При этом отличаются как симптомы депрессии, так и реакция на антидепрессанты.

В рамках предыдущего исследования ученые выяснили, что продолжительный стресс ослаблял гематоэнцефалический барьер. Изменения проявлялись в части мозга, которая отвечает за вознаграждение и контроль эмоций.

Аналогичные изменения локализуются у женщин в префронтальной коре.

"Префронтальная кора участвует в регулировании настроения, а также отвечает за уровень тревожности и самовосприятия", – отмечают ученые.

Эксперты также обнаружили, что в крови женщин, которые страдают депрессией, уровень Е-селектина повышен. Исследователи считают, что эта информация позволит легче диагностировать депрессию у женщин.

Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала, что немецкие ученые практикуют радикальные методы лечения депрессивных состояний, связанные с применением электрошоковой терапии. По словам специалиста, несмотря на то что такие способы лечения считаются негуманными, результаты их применения открыто публикуются в научных журналах.

"Доктор 24": телесные проявления депрессии

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать