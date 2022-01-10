Ученые рассказали об отличиях в протекании депрессии у мужчин и женщин

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Ученые из канадского Университета Лаваля выяснили, что депрессия у мужчин и женщин протекает по-разному. Об этом сообщается в журнале Nature Communications.
Исследователи выяснили, что последствия депрессии у представителей разных полов локализуются в разных частях мозга. Кроме того, данное расстройство встречается у женщин в два раза чаще, чем у мужчин. При этом отличаются как симптомы депрессии, так и реакция на антидепрессанты.
В рамках предыдущего исследования ученые выяснили, что продолжительный стресс ослаблял гематоэнцефалический барьер. Изменения проявлялись в части мозга, которая отвечает за вознаграждение и контроль эмоций.
Аналогичные изменения локализуются у женщин в префронтальной коре.
"Префронтальная кора участвует в регулировании настроения, а также отвечает за уровень тревожности и самовосприятия", – отмечают ученые.
Эксперты также обнаружили, что в крови женщин, которые страдают депрессией, уровень Е-селектина повышен. Исследователи считают, что эта информация позволит легче диагностировать депрессию у женщин.
Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала, что немецкие ученые практикуют радикальные методы лечения депрессивных состояний, связанные с применением электрошоковой терапии. По словам специалиста, несмотря на то что такие способы лечения считаются негуманными, результаты их применения открыто публикуются в научных журналах.
"Доктор 24": телесные проявления депрессии
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