Ученые назвали новый фактор риска развития депрессии

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Нехватка витамина В12 может повышать риск развития депрессии на 51%. К такому выводу пришли ученые из Тринити-колледжа в Ирландии, сообщает "Газета.ру".

Исследование проводилось на протяжении четырех лет среди 3 849 людей старше 50 лет. Также было выяснено, что низкий уровень В12 в организме провоцирует анемию, повреждение защитной оболочки нервных волокон и ухудшение когнитивных функций.

Ученые предположили, что обогащение популярных среди людей продуктов питания данным витамином позволит снизить риск возникновения депрессии и других заболеваний. Кроме того, они посоветовали принимать витаминные добавки.

Ранее врач-психиатр, психотерапевт Виктория Жаденова рассказала, что одной из основных причин стресса и тревожности являются социальные сети. Люди, проводящие в них час и более, чаще сталкиваются с тревогой и депрессией из-за постоянного сравнения с другими людьми.

