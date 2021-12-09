Психолог объяснила фразу "быть в ресурсе"

Фото: depositphotos/arkusha

Ресурсное состояние характеризуется эмоциональным подъемом и наличием духовных и физических сил для решения задач, считает психолог, бизнес-коуч Нурия Архипова. Об этом сообщает сайт "Аргументы и Факты".

При этом, по словам эксперта, многие используют фразу "быть в ресурсе" и не понимают, как добиться того самого эмоционального состояния. Попытки встать утром с энергичным танцем или любимой музыкой не заканчиваются успехом.

"На физическом уровне ресурсность обычно возникает после отдыха, продолжительного сна, в период полного здоровья. На психологическом уровне ресурсное состояние – это отличное настроение, уверенность в себе, стремление реализовать свои желания и планы", – пояснила Архипова.

Для достижения ресурсного состояния эксперт посоветовала прислушаться к себе и найти то, от чего организм заряжается энергией. Это может быть отдых, посещение лекций и мастер-классов, прогулки.

Ресурсное состояние тесно связано навыками управления своим телом, речью и вниманием. Архипова отметила, что важно найти гармонию со своим телом, тщательно подбирать фразы в моменты гнева и обиды, а также направить внимание только на положительные новости.

Ранее психолог Евгения Шепелева рассказала, что современный ритм жизни, пандемия коронавируса и другие факторы оказывают негативное психологическое воздействие на человека, способствуя развитию у него тревожности.

