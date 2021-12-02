Психолог рассказала, как бороться с тревожностью

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Современный ритм жизни, пандемия коронавируса и другие факторы оказывают негативное психологическое воздействие на человека, способствуя развитию у него тревожности. Чтобы справиться с негативом, необходимо обратиться к специалисту, однако есть и практики самопомощи. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на психолога Евгению Шепелеву.
"Психика человека, который привык жить в определенных рамках, школа – институт – работа или работа – дом – отпуск, испытывает значительные перегрузки. Пластичность нейронных связей в головном мозге не такая высокая, человеку сложно психологически справиться с возникающим давлением. Как результат, возникает чувство тревожности", – объяснила специалист.
В числе симптомов тревожности она выделила внезапное чувство страха, постоянные навязчивые мысли и ощущение безысходности, апатию, снижение концентрации внимания и стремление к одиночеству.
Если человек заподозрил у себя тревожность, ему следует обратиться к профильному специалисту: психологу, психотерапевту или психиатру. Это в особенности касается людей с тяжелой формой расстройства, отметила Шепелева.
Тем не менее, по словам психолога, предупредить это состояние или облегчить его можно. Для этого эксперт рекомендовала не пренебрегать качественным отдыхом и общаться с позитивными людьми. Также важно найти и проработать источник тревожности: если человек боится потерять работу, он может найти дополнительный источник дохода или начать получать новое образование.
По словам Шепелевой, нельзя игнорировать возникающие проблемы, их следует решать, чтобы избежать чувства неопределенности. Не помешает и заранее анализировать риски, в частности продумать план действий на случай неблагоприятных событий.
Ранее стало известно, что за период пандемии коронавируса количество запросов на консультации и другие услуги неврологов в России увеличилось в два раза. Уточнялось, что это связано не только с тревожными расстройствами на фоне стресса из-за пандемии и экономической ситуации, но и из-за неврологических осложнений, вызванных перенесенным COVID-19.
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