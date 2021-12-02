Число обращений к неврологам в РФ выросло вдвое в связи с пандемией

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За период пандемии коронавируса количество запросов на консультации и другие услуги неврологов в России увеличилось в два раза, сообщила врач-невролог, заведующая Центра эпилептологии, неврологии и видео-ЭЭГ мониторинга Института мозга человека имени Бехтеревой РАН Надежда Королева.

Она напомнила, что в прошлом году число посещений врачей сильно снизилось из-за страха заразиться коронавирусом. Сейчас же фиксируется постоянный рост визитов к неврологам.

Как уточнила Королева, он связан не только с тревожными расстройствами на фоне стресса из-за пандемии и экономической ситуации, но и из-за неврологических осложнений, вызванных перенесенным COVID-19.

"В отличие от легочных или полиорганных нарушений после коронавируса, которые возникают в тяжелых случаях болезни, неврологические нарушения часто фиксируются и при легкой, и при средней тяжести течения заболевания, можно сказать, что они тотальны", – цитирует врача Агентство "Москва".

Ранее врач-невролог Павел Хорошев рассказал о новом выявленном последствии коронавируса. По словам врача, таковым является заикание, которое может возникать на фоне поражения нервной ткани, отвечающей за речевые центры человека.

Невролог отдельно подчеркнул, что коронавирус может провоцировать множественные нарушения с неврологической симптоматикой, а также опасное тромбообразование.

