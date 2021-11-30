Врач назвал самые распространенные психические расстройства

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Депрессия, тревога и нарушения сна являются наиболее распространенными в России и во всем мире психическими расстройствами, рассказал профессор кафедры психиатрии и наркологии 1-го МГМУ имени Сеченова Юрий Сиволап.

"В России у нас происходит с ментальным здоровьем то же самое, что и во всем мире. Самые частые психические расстройства – это депрессия, тревога и нарушения сна. Депрессия развивается у каждого седьмого человека хотя бы один раз в жизни", – приводит его слова РИА Новости.

По словам Сиволапа, депрессия вдвое чаще встречается у женщин, чем у мужчин, поскольку они гораздо более восприимчивы к изменению гормональных профилей.

"Депрессия – это не просто плохое настроение, это серьезная болезнь. Если депрессию не лечить, то повышается в числе прочего риск развития болезни Альцгеймера", – пояснил специалист.

Ранее ученые Техасского университета выяснили, что люди с шизофренией умирают от COVID-19 в четыре раза чаще. Также они установили, что люди с тревожным расстройством заражаются коронавиурсом на 5% чаще.

