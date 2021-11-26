Психиатр рассказал о телесных проявлениях депрессии

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Врач-психиатр, руководитель центра психологической коррекции заболеваний Сергей Поздняков рассказал Москве 24, что иногда снижение остроты зрения может говорить о наличии у человека депрессии.

По словам эксперта, на сегодняшний день по частоте возникновения этот недуг занимает второе место после кардиологических заболеваний. Как утверждает специалист, при депрессивных состояниях страдают почти все органы.

"Очень часто при депрессивных состояниях снижается четкость зрения. Поэтому, если в ходе обследования у офтальмолога вы не нашли каких-то причин, по которым ваше зрение ухудшилось, иногда следует обратиться к психиатру", – рассказал Поздняков в интервью программе "Доктор 24".





Сергей Поздняков врач-психиатр, руководитель центра психологической коррекции заболеваний Головные боли при депрессии возникают практически в 100% случаев. Они носят давящий, неприятный, постоянный характер, и многие пациенты обращаются к врачам других профилей, для того чтобы понять, в чем причина. Но в ходе обследования не выявляется никаких нарушений, которые могли бы давать головную боль.

Проблемы с желудочно-кишечным трактом в виде нарушений стула, болезненных синдромов в эпигастральной области, снижения аппетита, болей в животе разной локализации тоже могут говорить о депрессии, предупреждает специалист. К этому списку он еще добавил нарушение пищеварения и тошноту.

Кроме того, по словам Позднякова, практически в 100% случаев возникают нарушения работы сердца. Обычно это проявляется учащением частоты сердечных сокращений, перепадами и подъемами артериального давления, указал психиатр. При этом, как правило, если у человека депрессия, врачи-кардиологи не находят у него сердечных заболеваний.





Сергей Поздняков врач-психиатр, руководитель центра психологической коррекции заболеваний При депрессии может возникать боль в мышцах. Она может появляться везде. Болит спина, мышцы ног, возникает дрожь и тремор на фоне эмоционального напряжения.

Также могут возникать проблемы со сном, говорит специалист. "На фоне эмоциональных переживаний и стресса заснуть не получается, мысли путаются в голове и не дают нашему мозгу расслабиться", – отмечает Поздняков.

Если во всех перечисленных случаях при осмотре врач не находит никаких заболеваний, специалист советует обращаться к психиатру, который стабилизирует работу нервной системы и исправит ряд соматических нарушений, которые возникают при депрессии.

Ранее врач-диетолог, эндокринолог Виктор Жиляев рассказал, что риск развития депрессии повышает холестерин, содержащийся в продуктах, богатых животными жирами. К этому списку специалист также отнес кофе. По его словам, в особенности напиток опасен для людей, находящихся в состоянии хронической усталости и недосыпа. При этом у тех, кто придерживается средиземноморского стиля питания, риск депрессии снижается на 33%, заключил эксперт.