Ученые выяснили способ блокирования депрессии и стресса

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Ученые выяснили, что с депрессией и тревогой связан мозговой рецептор, блокирование которого может снять эти состояния. Об этом сообщает журнал Science.

Первыми рецептор обнаружили специалисты из Исследовательского института Скриппса во Флориде в 2018 году. Они выяснили, что у пациентов с депрессивным состоянием в больших концентрациях присутствует рецептор клеток мозга GPR158.

При этом уровень рецептора увеличивался и у мышей, которых подвергали хроническому стрессу. После того как рецептор был подавлен, мыши становились более устойчивыми к стрессовым ситуациям.

Авторы исследования изучили структуру рецептора. По их словам, это позволит в дальнейшем разработать терапевтические средства для лечения депрессии.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что каждая третья женщина старше 50 лет подвержена депрессии, которая ведет к менопаузе. Врач объяснил, что климакс наступает при отсутствии менструации в течение года. По его словам, в этот период можно воспользоваться гормонально-заместительной терапией, однако она подходит не всем.

