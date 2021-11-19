Врач рассказал, как избежать депрессии во время климакса

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Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что каждая третья женщина старше 50 лет подвержена депрессии, которая ведет к менопаузе. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 1".
"Наверное, это связано и с социальными вещами, и с образом жизни, но депрессия очень характерна для этого периода", – отметил специалист.
Врач объяснил, что климакс наступает при отсутствии менструации в течение года. По его словам, в этот период можно воспользоваться гормонально-заместительной терапией, однако она подходит не всем.
"Если у вас низкие риски рака груди, риски сердечных заболеваний ниже 10%, но при этом есть симптоматика, тогда вам прямой путь к гормонально-заместительной терапии", – сказал Мясников.
Ранее врач рассказал, что избыточное потребление поваренной соли способствует развитию рака. Также он поделился собственным опытом отказа от соли, отметив, что таким образом он избавился от отеков.
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