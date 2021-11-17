Психолог назвал способ простить себя за совершенные ошибки

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Психолог Александр Шахов назвал эффективный способ простить себя за совершенные в прошлом ошибки.
"Самый лучший способ не думать о прошлых ошибках – думать о будущем: пока вы пытаетесь решить проблему прошлого, которой уже не существует и которая не оказывает на вас никакого влияния, вы не движетесь вперед", – рассказал Шахов в эфире Пятого канала.
По его словам, для начала нужно определить мысль, которая не дает покоя. Затем записать ее мелкими темными буквами и перевернуть лист. На другой стороне написать крупными яркими буквами замещающую мысль, ту, о которой стоит подумать вместо негативной.
Затем, по словам Шахова, нужно 10 секунд читать фразу с мыслью о прошлой ошибке, а после сразу перевернуть лист и читать позитивное утверждение уже 30 секунд.
Он подчеркнул, что для закрепления результата это нужно делать каждый день утром и вечером, в результате уже через три недели мозг переключится и появится полезная привычка.
"Никакого другого способа решить проблему не существует: нужно создавать новое позитивное будущее и настоящее, замещая негативные мысли позитивными", – добавил психолог.
Ранее психологи из бизнес-школы Колумбийского университета (США) провели исследование, в ходе которого выяснили, что для удачных романтических отношений необходимо чувство общей реальности.
Для подтверждения гипотезы ученые привлекли 1 571 человека, выяснив, что опыт обмена чувствами и убеждениями играет ключевую роль при построении близких отношений. Схожее мировоззрение создает впечатление общей реальности. В частности, большинство респондентов согласились с утверждениями: "Мы обычно разделяем одни и те же мысли по поводу явлений", "Мы часто думаем об одном и том же одновременно".
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