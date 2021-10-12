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Психолог объяснила, как отличить послеродовую депрессию от обычной усталости

Тревожный звоночек: психолог назвала главные признаки послеродовой депрессии
общество дети эксклюзив

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Детский и семейный психолог Наталия Наумова в беседе с Москвой 24 объяснила, что послеродовую депрессию от обычной усталости отличает повышенная плаксивость, раздражение, упадническое настроение и истерики.

Ранее уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева заявила, что в России необходимо создать механизм наблюдения и оказания помощи женщинам с послеродовой депрессией. Омбудсмен предложила эту идею после инцидента с москвичкой, которая выпала из окна многоэтажки с двумя детьми.

По мнению Потяевой, данный вопрос нуждается в проработке со специалистами. Она полагает, что механизм наблюдения следует организовать с момента родов – врачи должны обращать внимание на женщин, перенесших какие-либо травматические последствия, и брать их на медицинское сопровождение.

"Но признаки послеродовой депрессии еще зависят от того, интроверт женщина или экстраверт. Проявления разные", – сказала Наумова.

У женщин-экстравертов – повышенная плаксивость, ее ничего не радует, все раздражает, упадническое настроение. Она об этом открыто говорит, истерит, кричит, ругается, требует от всех помощи. Другой вариант, если женщина замкнутая, то она вообще перестает разговаривать со всеми, ходит понурая и не обращается за помощью вообще.
Наталия Наумова
детский и семейный психолог

Причины послеродовой депрессии, по словам эксперта, могут быть разные. Например, женщина в течение продолжительного времени не могла забеременеть. "Если женщина долго мечтала о ребенке, хотела, но не получалось, а потом в итоге ребенок родился и не оправдал ее ожиданий. Здесь очень важно, чтобы ее поддерживали родственники, муж был рядом, чтобы ее не стыдили, не обвиняли ни в чем", – объяснила психолог.

При таком подходе, по мнению Наумовой, у женщины достаточно быстро все возвращается в норму. В противном же случае к решению проблемы необходимо подключать эндокринолога, психолога или психиатра в зависимости от конкретной ситуации, уточнила эксперт.

Каждый раз депрессия связана с тем, что у женщины идет сильнейший гормональный выброс, она может просто не справляться с выбросом кортизола, например. Если происходят сильные перепады настроения, то важно вовремя обратиться к эндокринологу.
Наталия Наумова
детский и семейный психолог

Вместе с тем специалист добавила, что во избежание трагических случаев женщинам после родов необходимо наблюдаться у психолога.

"Важно, чтобы в женской консультации, где наблюдают женщин в послеродовом периоде, были еще и психологи, чтобы у специалиста был хотя бы час на общение с пациенткой. Тогда у нас все будет под контролем: будет видно, кто в зоне риска, кому нужна помощь. Так мы спасем и женщин, и детишек", – подытожила Наумова.

Тела женщины и двух детей обнаружили под окнами дома на Левобережной улице утром в понедельник, 11 октября. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

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