Психолог объяснила, как отличить послеродовую депрессию от обычной усталости

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Детский и семейный психолог Наталия Наумова в беседе с Москвой 24 объяснила, что послеродовую депрессию от обычной усталости отличает повышенная плаксивость, раздражение, упадническое настроение и истерики.
Ранее уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева заявила, что в России необходимо создать механизм наблюдения и оказания помощи женщинам с послеродовой депрессией. Омбудсмен предложила эту идею после инцидента с москвичкой, которая выпала из окна многоэтажки с двумя детьми.
По мнению Потяевой, данный вопрос нуждается в проработке со специалистами. Она полагает, что механизм наблюдения следует организовать с момента родов – врачи должны обращать внимание на женщин, перенесших какие-либо травматические последствия, и брать их на медицинское сопровождение.
"Но признаки послеродовой депрессии еще зависят от того, интроверт женщина или экстраверт. Проявления разные", – сказала Наумова.
Причины послеродовой депрессии, по словам эксперта, могут быть разные. Например, женщина в течение продолжительного времени не могла забеременеть. "Если женщина долго мечтала о ребенке, хотела, но не получалось, а потом в итоге ребенок родился и не оправдал ее ожиданий. Здесь очень важно, чтобы ее поддерживали родственники, муж был рядом, чтобы ее не стыдили, не обвиняли ни в чем", – объяснила психолог.
При таком подходе, по мнению Наумовой, у женщины достаточно быстро все возвращается в норму. В противном же случае к решению проблемы необходимо подключать эндокринолога, психолога или психиатра в зависимости от конкретной ситуации, уточнила эксперт.
Вместе с тем специалист добавила, что во избежание трагических случаев женщинам после родов необходимо наблюдаться у психолога.
"Важно, чтобы в женской консультации, где наблюдают женщин в послеродовом периоде, были еще и психологи, чтобы у специалиста был хотя бы час на общение с пациенткой. Тогда у нас все будет под контролем: будет видно, кто в зоне риска, кому нужна помощь. Так мы спасем и женщин, и детишек", – подытожила Наумова.
Тела женщины и двух детей обнаружили под окнами дома на Левобережной улице утром в понедельник, 11 октября. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.
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