Выпавшей с детьми из окна дома в Москве посмертно проведут психиатрическую экспертизу

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

Женщине, которая выпала с двумя детьми из окна многоэтажки на севере столицы, будет посмертно проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного главка Следственного комитета РФ Юлию Иванову.

"Да, ей посмертно будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза", – сказала Иванова.

По данным следствия, женщина взяла на руки детей и выпала вместе с ними из окна.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после обнаружения тел женщины и двух детей под окнами жилого дома.

На месте происшествия находится исполняющий обязанности Головинского межрайонного прокурора Надежда Тимошенко.