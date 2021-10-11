Тела женщины и двух детей обнаружили под окнами дома в Москве

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

Под окнами жилого дома на севере Москвы обнаружили тела женщины и двух детей. Об этом сообщает столичная прокуратура в телеграм-канале.

"Тела женщины 1987 года рождения и двух малолетних детей 2018 и 2001 года рождения с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты, обнаружены под окнами жилого дома на улице Левобережной", – говорится в сообщении.

Прокуратура организовала проверку. На место случившегося прибыла исполняющий обязанности Головинского межрайонного прокурора Надежда Тимошенко.

Ранее труп женщины с огнестрельными ранениями головы обнаружили в подъезде жилого дома на востоке столицы. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

