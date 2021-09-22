Тело женщины с огнестрельными ранениями головы нашли в подъезде на востоке Москвы

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Фото: ГСУ СК России по Москве
Труп женщины с огнестрельными ранениями головы обнаружили в подъезде жилого дома на востоке столицы. Об этом сообщается на сайте ГСУ Следственного комитета.
Как заявили в СК, по факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
"Вечером 21 сентября 2021 года в подъезде жилого дома, расположенного по улице 2-я Владимирская в Москве, обнаружено тело женщины 1985 года рождения", – подтвердили в ведомстве.
В рамках предварительного расследования следователям удалось установить личность предполагаемого преступника. Им стал бывший свекр погибшей.
Как уточняется в материале, мотивом подозреваемого явился бракоразводный процесс и раздел имущества с сыном.
Сейчас на месте происшествия находятся следователи и криминалисты. Им удалось найти орудие преступления.
"В ближайшее время мужчина 1955 года рождения будет доставлен в подразделение ведомства для проведения следственных действий", – заключили в СК.
Ранее сообщалось о том, что в Воронеже мужчина убил знакомую семью, а после напал на отдел полиции. По факту произошедшего возбудили несколько уголовных дел.
Появилось фото с места задержания подозреваемого в атаке на отдел МВД под Воронежем
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