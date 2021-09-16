Жители Орловской области рассказали о подозреваемом в убийстве 9-летней девочки

В Орловской области задержали мужчину, которого подозревают в убийстве 9-летней школьницы. Она пропала еще в июне этого года: ребенка искали почти три месяца. Тело девочки обнаружили закопанным в подвале дома, где она и проживала. За последнее время это не первый случай пропажи и убийства детей. Схожие трагедии произошли и в ряде других российских регионов. Разбираемся, можно ли остановить преступления в отношении детей.



Искали почти три месяца

Девятилетняя школьница пропала 18 июня в селе Казарь Залегощенского района Орловской области. По факту исчезновения ребенка следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, в поисках школьницы принимали участие более трехсот полицейских, представителей региональных управлений СК, МЧС, Росгвардии и волонтеров. Прорабатывались различные версии исчезновения ребенка. В итоге девочку нашли спустя почти три месяца в селе Казарь в подвале многоквартирного дома, где проживает семья убитой.

"В подвале многоквартирного дома на глубине обнаружен схрон, в котором находилось тело потерпевшей в одежде, позволившей ее идентифицировать", – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.

По подозрению в убийстве школьницы задержали мужчину. Его арестовали до 25 октября.



("Насильственные действия сексуального характера, совершенные по отношению к несовершеннолетнему"), и сейчас находится под стражей.

Ирина Волк официальный представитель МВД РФ Установили мужчину, 61-летнего местного жителя, который может быть причастен к противоправному деянию в отношении девочки. Он был задержан ранее по подозрению в совершении другого преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 132 УК РФи сейчас находится под стражей.

При этом подозреваемый судим ранее не был. По данным ТАСС, мужчина жил по соседству с погибшей девочкой. Сейчас следователи планируют провести судебно-медицинскую, медико-криминалистическую и молекулярно-генетическую экспертизы. Ход расследования уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате СК.

Власти Орловской области сообщили, что окажут помощь в организации похорон семье убитой девятилетней девочки. Вместе с тем губернатор области Андрей Клычков высказался за возвращение смертной казни.





Андрей Клычков губернатор Орловской области Ужас в том, что девочка погибла, к сожалению. Сейчас надо сделать так, чтобы те люди, кто в этом виноват, понесли заслуженное наказание... И, по мне, так надо бы возвращать смертную казнь в том числе.

По данным СМИ, супруга подозреваемого в убийстве мужчины могла быть в курсе его наклонностей. "То, что она что-то видела, что-то знала, это 100%. Муж от жены все не утаит никогда. Если муж наркоман, алкоголик, педофил – жена знает", – заявил один из местных жителей в беседе с РЕН ТВ.

Соседи пострадавшей семьи сообщили, что девочка якобы постоянно проводила с подозреваемым время. Предположительно, мужчина знал ее с младенчества. "С ней он был постоянно. Он в огород, шашлычок жарит – она с ним", – приводит слова соседей издание.

За последние месяцы похожие преступления произошли и в других регионах России. В конце августа по подозрению в убийстве и изнасиловании восьмилетней школьницы из Тюмени задержали Виталия Бережного. По данным следствия, 40-летний мужчина в состоянии алкогольного и наркотического опьянения встретил школьницу на лестничной площадке, заманил ее в квартиру, связал скотчем, изнасиловал, а затем убил. Тело девочки он сначала хранил в холодильнике. Через некоторое время мужчина запаковал его в коробку и спрятал на берегу озера Оброчного, где позже и обнаружили останки.

В начале сентября стало известно о надругательстве над двумя десятилетними школьницами из Кемеровской области. 6 сентября девочки не вернулись домой после занятий, позже их нашли мертвыми. По подозрению в убийстве задержали 41-летнего Виктора Пестерникова. Он признал вину и показал, как и где задушил несовершеннолетних. Известно, что мужчина ранее был судим за насилие над детьми и не так давно освободился.



Остановить череду трагедий

Подполковник запаса МВД России, директор благотворительного учреждения "Право и порядок" Олег Иванников в разговоре с Москвой 24 заявил, что, по его мнению, правоохранительные органы должны уделять больше внимания профилактическому учету ранее судимых за насильственные или за тяжкие преступления.

"Необходимо активизировать работу в жилом секторе, больше работать с картотеками, посещать ранее судимых лиц – и таких преступлений будет меньше... Нужна добросовестность. Если она будет, то и количество преступлений, в том числе и насильственных по отношению к детям, будет значительно меньше", – сказал Иванников.

Вместе с тем, уверен эксперт, родители и педагоги в учебных заведениях должны проводить с детьми беседы и объяснять, как вести себя в различных экстремальных ситуациях.





Олег Иванников подполковник запаса МВД России, директор благотворительного учреждения "Право и порядок" Надо с молодежью работать. Это включает в себя программа безопасности жизнедеятельности. Как правило, этот предмет преподают бывшие сотрудники силовых ведомств. Они рассказывают доступным языком о том, как нужно строить общение с незнакомым человеком, если есть подозрения, что он может причинить вред. Это все системная работа.

Кроме того, повлиять на решение проблемы может частое взаимодействие с сотрудниками МВД, подчеркнул Иванников. В качестве примера он привел воров, у которых есть суеверие: если по пути на "дело" они встречают представителей правопорядка в форме или их автомобиль, то воспринимают это за дурной знак и отказываются от совершения задуманного.

Но проблема на данный момент заключается в том, что правоохранители на службу идут в гражданской одежде, добавил эксперт.





Олег Иванников подполковник запаса МВД России, директор благотворительного учреждения "Право и порядок" Сотрудник должен, уже выходя из дома, быть в форме, граждане должны знать, что он идет на службу. Особенно в малых российских городах нужно чаще сотрудникам полиции появляться в форменном обмундировании. Это очень действенная профилактическая мера. Ею пользовались еще в СССР.

Иванников также добавил, что когда речь идет о рецидиве в насильственных преступлениях в отношении несовершеннолетних, то здесь возможно ужесточение закона. Сейчас этим вопросом активно занимаются депутаты. Эксперт предположил, что следующий созыв Госдумы соответствующий закон примет.

