Госдума приняла закон о крестах на гербе РФ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях законопроект, которым предлагается закрепить наличие крестов над коронами и державой на гербе РФ.

Изменения внесены в закон "О Государственном гербе Российской Федерации". Теперь описание герба дополняется указанием о том, что "малые короны, большая корона и держава, являющиеся неотъемлемыми элементами Государственного герба Российской Федерации, увенчаны прямыми равноконечными четырехконечными крестами с расширяющимися концами".

Ранее группа депутатов и сенаторов от ЛДПР внесла в Госдуму проект о введении штрафов за изображение православных храмов и других религиозных объектов без крестов и иных символов.

Предлагается дополнить КоАП России новой статьей, которая будет устанавливать ответственность за искажение образа культовых зданий при продаже товаров, оказании услуг, выполнении работ и в рекламе. Штраф за нарушение – до 500 тысяч рублей.

