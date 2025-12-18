18 декабря, 18:45Политика
Госдума приняла закон о крестах на гербе РФ
Фото: Москва 24/Роман Балаев
Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях законопроект, которым предлагается закрепить наличие крестов над коронами и державой на гербе РФ.
Изменения внесены в закон "О Государственном гербе Российской Федерации". Теперь описание герба дополняется указанием о том, что "малые короны, большая корона и держава, являющиеся неотъемлемыми элементами Государственного герба Российской Федерации, увенчаны прямыми равноконечными четырехконечными крестами с расширяющимися концами".
Ранее группа депутатов и сенаторов от ЛДПР внесла в Госдуму проект о введении штрафов за изображение православных храмов и других религиозных объектов без крестов и иных символов.
Предлагается дополнить КоАП России новой статьей, которая будет устанавливать ответственность за искажение образа культовых зданий при продаже товаров, оказании услуг, выполнении работ и в рекламе. Штраф за нарушение – до 500 тысяч рублей.