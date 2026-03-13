13 марта, 11:26

Происшествия

Дело возбуждено после гибели 7 человек от отравления угарным газом под Пензой

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Пензенской области"

Уголовное дело возбуждено после гибели семи человек от отравления угарным газом в Пензенской области. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в многоквартирном доме в деревне Заречной Мокшанского района. При осмотре тел повреждений на них не обнаружили. Для установления точной причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы.

Предварительно, причина произошедшего связана с эксплуатацией газового оборудования. Следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства случившегося. В рамках расследования дела будет изучено техническое состояние газового оборудования в жилых помещениях, условия его эксплуатации и обслуживания.

Районная прокуратура также организовала проверку и взяла на контроль проведение процессуальных мероприятий. Ведомство оценит действия ответственных лиц на предмет соблюдения норм безопасности.

В свою очередь, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко выразил соболезнования родным и близким погибших. Он заверил, что им будет оказана необходимая помощь.

