29 апреля, 18:46

Культура

Народного артиста РФ Роберта Ляпидевского кремируют

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Народного артиста России Роберта Ляпидевского кремируют, рассказали ТАСС в семье мастера.

Предполагается, что урну с прахом захоронят в мае – июне, не позднее чем через 40 дней со дня его смерти. Прощание пройдет 2 мая. Вероятно, оно состоится в храме Большое Вознесение на Большой Никитской улице в Москве.

О смерти Ляпидевского стало известно 28 апреля. Ему было 89 лет. Причиной стали осложнения, вызванные COVID-19.

Ляпидевский был сыном знаменитого полярного летчика, Героя Советского Союза Анатолия Ляпидевского, который участвовал в экспедиции по спасению челюскинцев. По совету друга он попал в Театр кукол имени С. В. Образцова, где прослужил 65 лет.

Ляпидевский сыграл множество ролей, в том числе Духа окровавленной графини и царя Салтана, влюбленного Аладдина и циника Дон Жуана, Критского быка и русского Медведя, Антифола Сиракузского и ослика Иа.

