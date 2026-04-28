28 апреля, 17:11

Культура

Умер народный артист России, актер Театра кукол Образцова Роберт Ляпидевский

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

На 90-м году жизни скончался народный артист России Роберт Ляпидевский. Об этом сообщили в Театре кукол имени С. В. Образцова, где он прослужил 65 лет.

"Он был почти сверстником театра, человеком, который 65 лет выходил на сцену и каждый раз доказывал: куклы умеют жить, дышать, плакать и смеяться", – говорится в сообщении театра.

Семья артиста в беседе с РИА Новости уточнила, что его похоронят на Новодевичьем кладбище.

Ляпидевский родился 4 февраля 1937 года в Москве. Он был сыном знаменитого полярного летчика, Героя Советского Союза Анатолия Ляпидевского, который участвовал в экспедиции по спасению челюскинцев.

Сначала Ляпидевский учился в Нахимовском училище, затем – на факультете журналистики, увлекался спортом и музыкой. В театр он попал случайно, по совету друга.

Сыграл множество ролей, в том числе Духа окровавленной графини и царя Салтана, влюбленного Аладдина и циника Дон Жуана, Критского быка и русского Медведя, Антифола Сиракузского и ослика Иа. Звания народного артиста России был удостоен в 2013 году.

