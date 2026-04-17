Умер советский и российский кинорежиссер Вячеслав Никифоров

Фото: телеграм-канал "Союз кинематографистов РБ"

На 84-м году жизни скончался известный советский, российский и белорусский кинорежиссер Вячеслав Александрович Никифоров. Об этом сообщила пресс-служба Белорусского союза кинематографистов.

В официальном заявлении объединения заявили, что Никифоров был заслуженным деятелем искусств Белорусской ССР, лауреатом Государственной премии СССР и премии Ленинского комсомола Белорусской ССР.

В Союзе кинематографистов подчеркнули, что яркий творческий путь Вячеслава Никифорова навсегда останется нравственным и профессиональным образцом для новых поколений режиссеров, а память о нем будет жить в сердцах коллег и многочисленных зрителей.

Информацию о смерти режиссера позднее подтвердили и в Министерстве культуры Республики Беларусь. В ведомстве напомнили, что Вячеслав Александрович долгие годы работал режиссером-постановщиком на киностудии "Беларусьфильм", а также сотрудничал с российскими студиями.

Творческое наследие Никифорова насчитывает около 30 картин и телесериалов, многие из которых стали классикой отечественного экрана. Среди них такие ленты, как "Зимородок", "Фруза", "Отцы и дети", культовый многосерийный фильм "Государственная граница", а также "Благородный разбойник Владимир Дубровский".