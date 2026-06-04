Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 июня, 12:12

Транспорт

Движение закрывали на Тверской улице и Кремлевской набережной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение временно закрывали на Тверской улице от Газетного переулка до Моховой, а также на Кремлевской набережной в четверг, 4 июня. Об этом сообщили в Дептрансе Москвы.

Ограничения также затронули улицу Крымский Вал, Садовую-Кудринскую, Большой Каменный мост, Смоленскую улицу, внутреннюю сторону Садового кольца в районе Смоленского бульвара и Бородинский мост. Сейчас ограничения сняты.

Кроме того, интенсивное движение было зафиксировано на внутренней стороне ТТК от Волгоградского проспекта до Гагаринского тоннеля, на Ярославском шоссе по направлению в центр и на внешней стороне Садового кольца в районе Самотечной эстакады.

В ближайшие часы и до конца дня в городе ожидаются дождь с грозой и сильный ветер. Из-за осадков и локальных перекрытий к вечеру 4 июня загруженность дорог может достигнуть 7 баллов. Водителям рекомендовано соблюдать скоростной режим и дистанцию, не отвлекаться на телефон за рулем и заранее планировать маршрут.

Ранее сообщалось, что маршруты наземного городского транспорта в центре Москвы изменятся 7 июня на время проведения "Красочного забега". Изменения затронут маршруты № н6, Б, м5, 447, м53а и 538.

Временные схемы движения начнут действовать с 02:50 до 05:20 в зависимости от маршрута и будут действовать до окончания мероприятия. Автобусы перенаправят на соседние улицы, ряд остановок временно закроют.

ЦОДД спрогнозировал спад дорожного трафика в столице летом

Читайте также


транспортгород

Главное

Что нужно сделать на огороде в июне?

Траву на газоне нужно косить по мере отрастания

Что касается посадок, их стоит постоянно пропалывать

Читать
закрыть

Когда закончится сезон тополиного пуха в Москве?

Конец мая – начало июня является периодом тополиного пуха и продолжается до трех недель

Он должен завершиться к концу первого летнего месяца

Читать
закрыть

Виноваты ли "потенциальные бабушки" в низкой рождаемости в РФ?

Эксперты уверены: проблема кроется в том, на что может рассчитывать молодая семья

Читать
закрыть

Создадут ли в России детский интернет?

Сервис помог бы юным пользователям осваивать механизмы виртуальной коммуникации

Читать
закрыть

Почему возникла нехватка официантов в Москве?

Московским ресторанам не достает более 3 тысяч официантов

Причины кроются в нулевой безработице и многочисленных подработках

Читать
закрыть

Почему москвичи стали изображать животных на психологических тренингах?

Коучи уверены: подобная практика способна помочь в борьбе с агрессией

Читать
закрыть

Почему важно оставлять ребенка с родственниками при потере родителей?

Эксперты уверены: важно, когда у ребенка закрывается потребность принадлежать роду

Читать
закрыть

Что нужно знать об открытии бизнеса в России в 2026 году?

Сегодня на первый план выходит не столько идея, сколько умение считать

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика