04 июня, 12:12Транспорт
Движение закрывали на Тверской улице и Кремлевской набережной
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Движение временно закрывали на Тверской улице от Газетного переулка до Моховой, а также на Кремлевской набережной в четверг, 4 июня. Об этом сообщили в Дептрансе Москвы.
Ограничения также затронули улицу Крымский Вал, Садовую-Кудринскую, Большой Каменный мост, Смоленскую улицу, внутреннюю сторону Садового кольца в районе Смоленского бульвара и Бородинский мост. Сейчас ограничения сняты.
Кроме того, интенсивное движение было зафиксировано на внутренней стороне ТТК от Волгоградского проспекта до Гагаринского тоннеля, на Ярославском шоссе по направлению в центр и на внешней стороне Садового кольца в районе Самотечной эстакады.
В ближайшие часы и до конца дня в городе ожидаются дождь с грозой и сильный ветер. Из-за осадков и локальных перекрытий к вечеру 4 июня загруженность дорог может достигнуть 7 баллов. Водителям рекомендовано соблюдать скоростной режим и дистанцию, не отвлекаться на телефон за рулем и заранее планировать маршрут.
Ранее сообщалось, что маршруты наземного городского транспорта в центре Москвы изменятся 7 июня на время проведения "Красочного забега". Изменения затронут маршруты № н6, Б, м5, 447, м53а и 538.
Временные схемы движения начнут действовать с 02:50 до 05:20 в зависимости от маршрута и будут действовать до окончания мероприятия. Автобусы перенаправят на соседние улицы, ряд остановок временно закроют.
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