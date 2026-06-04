Движение закрывали на Тверской улице и Кремлевской набережной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение временно закрывали на Тверской улице от Газетного переулка до Моховой, а также на Кремлевской набережной в четверг, 4 июня. Об этом сообщили в Дептрансе Москвы.

Ограничения также затронули улицу Крымский Вал, Садовую-Кудринскую, Большой Каменный мост, Смоленскую улицу, внутреннюю сторону Садового кольца в районе Смоленского бульвара и Бородинский мост. Сейчас ограничения сняты.

Кроме того, интенсивное движение было зафиксировано на внутренней стороне ТТК от Волгоградского проспекта до Гагаринского тоннеля, на Ярославском шоссе по направлению в центр и на внешней стороне Садового кольца в районе Самотечной эстакады.

В ближайшие часы и до конца дня в городе ожидаются дождь с грозой и сильный ветер. Из-за осадков и локальных перекрытий к вечеру 4 июня загруженность дорог может достигнуть 7 баллов. Водителям рекомендовано соблюдать скоростной режим и дистанцию, не отвлекаться на телефон за рулем и заранее планировать маршрут.

Ранее сообщалось, что маршруты наземного городского транспорта в центре Москвы изменятся 7 июня на время проведения "Красочного забега". Изменения затронут маршруты № н6, Б, м5, 447, м53а и 538.

Временные схемы движения начнут действовать с 02:50 до 05:20 в зависимости от маршрута и будут действовать до окончания мероприятия. Автобусы перенаправят на соседние улицы, ряд остановок временно закроют.

