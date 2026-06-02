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02 июня, 15:44

Транспорт

Маршруты городского транспорта в центре Москвы изменятся 7 июня

Фото: пресс-служба ГУП "Мосгортранс"

Маршруты наземного городского транспорта в центре Москвы изменятся 7 июня на время проведения "Красочного забега". Об этом сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Например, с 02:50 маршрут № н6 в сторону станции метро "Марьина Роща" вместо Цветного бульвара и Олимпийского проспекта будет идти по Петровскому бульвару, Каретному Ряду, Краснопролетарской и Селезневской улицам. Изменения будут действовать до конца работы маршрута.

Начиная с 05:20 до окончания мероприятия на маршруте № Б не будут работать остановки "Мещанская улица" и "Театр кукол имени Образцова" в сторону станции метро "Смоленская", а также остановка "Самотечная площадь".

Маршрут № м5 вместо станции метро "Достоевская" поедет от стадиона "Лужники" до Петровского бульвара, а № 447 – от Базовской улицы до Долгоруковской улицы вместо Самотечной площади.

Автобус № м53а будет идти по Селезневской, Краснопролетарской улицам и Каретному ряду до остановки "Петровский бульвар" вместо Трифоновской улицы, Олимпийского проспекта, Самотечной улицы и Цветного бульвара.

Кроме того, маршрут № 538 вместо Цветного бульвара и Олимпийского проспекта будет идти по Петровскому бульвару, Каретному Ряду, Краснопролетарской и Селезневской улицам.

Ранее сообщалось, что из-за "Красочного забега" 7 июня будет закрыто движение транспорта на нескольких улицах в Центральном административном округе Москвы.

В частности, с 03:00 до 14:00 будет перекрыто движение по Цветному бульвару – от Малого Сухаревского переулка до Садовой-Самотечной улицы в сторону области. С 06:00 до 14:00 водители не смогут проехать по Олимпийскому проспекту от Садовой-Самотечной улицы до улицы Дурова в направлении области.

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