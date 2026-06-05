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05 июня, 11:27

Спорт

Румынская гимнастка Войня избила своего парня после отказа проводить с ней время

Фото: Getty Images/Yong Teck Lim

Румынская гимнастка Сабрина Войня избила своего молодого человека, после того как он отказался проводить с ней время. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Golazo.

Это произошло на территории спортивного комплекса. Войня, призер европейских первенств и участница чемпионатов мира, огорчилась, что ее возлюбленный, член мужской национальной сборной Румынии Щербан Котилран, не захотел побыть с ней. Сначала девушка начала его оскорблять, а когда не получила реакции – перешла к побоям.

Затем ситуация повторилась возле стойки регистрации отеля на территории того же комплекса. При этом Котилран не сопротивлялся во время избиения, однако позже обратился в полицию и зафиксировал побои.

Ранее в Алтайском крае двое знакомых встретились и решили выпить, но поругались. В момент ссоры 39-летний мужчина взялся за мясорубку и ударил оппонента несколько раз, а затем, решив, что тот погиб, скрылся с места преступления. Тем не менее пострадавший выжил, а злоумышленнику грозит до 15 лет колонии.

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