07 мая, 21:55

В Калмыкии мужчина с ножом напал на священника в церкви

Фото: телеграм-канал Baza

В Калмыкии мужчина ударил священника ножом в церкви. Нападавший задержан, сообщило МВД республики.

По предварительным данным, инцидент произошел на территории Казанского кафедрального собора Элисты. Священник получил ранение руки, угрозы его жизни нет. Подозреваемого задержали на месте происшествия и доставили в следственные органы.

Как рассказали в Элистинской и Калмыцкой епархии РПЦ, мужчина страдает психическим заболеванием.

"Считаем, что действия этого человека во многом обусловлены искаженным восприятием реальности, заболеванием и не были направлены против чувств верующих", – говорится в сообщении.

Ранее на Ямале оштрафовали мужчину, который избил подростка за раскладывание листовок. Мужчина услышал, как молодой человек разговаривает с его матерью через домофон, и решил, что в ее адрес прозвучали оскорбления.

