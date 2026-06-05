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05 июня, 15:40

Общество

Россиянам может грозить штраф за оскорбление словом "обезьяна"

Фото: depositphotos/andreyuu

Россиянам грозит штраф в случае, если человека в комментариях в соцсетях сравнивают с животными, например с обезьяной. Об этом сообщает издание "Абзац" со ссылкой на юриста и общественника Сергея Багяна.

Эксперт заявил, что данные действия подпадают под статью 5.61 КоАП РФ "Оскорбление". За подобные поступки в Сети физлицам грозит штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей, должностным лицам – от 50 до 100 тысяч рублей, а юрлицам – от 200 до 700 тысяч рублей.

Как рассказал юрист, что для привлечения человека к ответственности за оскорбление нужно обратиться с заявлением в прокуратуру и приложить доказательства, например скриншоты, распечатки сообщений, записи разговоров.

Также в качестве доказательства может быть использована лингвистическая экспертиза, которая подтвердит, что употребление слова в определенном контексте было оскорбительным.

Ранее депутаты фракции "Новые люди" Владислав Даванков, Антон Ткачев и Роза Чемерис внесли в Госдуму законопроект о штрафах за оскорбление чувств женщин и за публичные призывы к нарушению их прав.

Они предложили ввести штрафы на сумму от 10 до 20 тысяч рублей за демонстрации модели поведения, согласно которой женщина ограничивается в правах на получение образования, труд и общественную деятельность. Кроме того, указывалось, что нельзя сводить роль женщин к обслуживанию мужчин.

Юрист напомнил об ответственности за травлю и хейт в соцсетях в России

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