Мужчина на Алтае избил знакомого мясорубкой за оскорбление

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Мужчина в Алтайском крае избил знакомого мясорубкой за оскорбление, сообщает "Радио 1" со ссылкой на СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 30 мая. Двое знакомых случайно встретились на улице и решили вместе выпить, однако в какой-то момент между ними произошла ссора. Один из мужчин оскорбил другого, тогда 39-летний ранее судимый житель Рубцовска взялся за мясорубку и нанес потерпевшему несколько ударов.

Злоумышленник решил, что жертва скончалась, и скрылся с места преступления. Тем не менее пострадавший выжил. В каком он сейчас состоянии – не уточняется.

Возбуждено уголовное дело. Теперь мужчине грозит до 15 лет колонии.

Ранее в Кузбассе мужчина избил женщину шваброй в прямом эфире. Инцидент произошел в Ленинске-Кузнецком. По информации МВД, мужчине сделали замечание, а он в ответ брызнул в лицо женщине из газового баллончика, отобрал швабру и нанес несколько ударов по голове и спине. Его задержали после того, как видеозапись распространилась в интернете.

