06 мая, 09:58

На Ямале оштрафовали мужчину, который избил подростка за раскладывание листовок

Фото: МАХ/"Следком ЯНАО"

На Ямале оштрафовали мужчину, который избил подростка за раскладывание листовок, сообщили в пресс-службе управления СК России по региону.

Суд в Ямало-Ненецком автономном округе вынес приговор жителю Нового Уренгоя. По информации следствия, 9 января в подъезде дома в микрорайоне Мирном мальчик раскладывал листовки по почтовым ящикам.

Мужчина услышал, как подросток разговаривает с его матерью через домофон, и решил, что в ее адрес прозвучали оскорбления. Это было не так, но злоумышленник спустился на первый этаж и ударил подростка кулаками минимум 20 раз. Помимо этого, он угрожал мальчику ножом.

В результате суд приговорил его к штрафу в размере 500 тысяч рублей. Он признан виновным по статье "Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением насилия к гражданам и угрозой его применения, с применением предметов, используемых в качестве оружия".

Ранее сообщалось, что мужчина с молотком напал на подростка, после чего забаррикадировался в доме в Токио. Злоумышленник распылил слезоточивый газ на сотрудников правоохранительных органов, в результате чего пострадали 8 человек. Подростка с переломом глазницы госпитализировали.

