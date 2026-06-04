Прямые трансляции появятся в каналах в MAX

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Прямые трансляции скоро смогут вести каналы с аудиторией более 10 тысяч человек с мессенджере MAX. Об этом сообщила пресс-служба платформы.

Там рассказали, что тестирование функции уже началось. Она будет реализована совместно с платформой "VK Видео".

Автор канала должен будет добавить соответствующий чат-бот в администраторы. Затем необходимо выбрать "Запустить трансляцию" и канал, разместить в боте ссылку эфира из "VK Видео", опубликовать или запланировать пост с трансляцией.

После этого подписчикам придет уведомление о начале эфира, а рядом с аватаркой канала появится значок. Стать зрителем можно, нажав на кнопку "Открыть", зайдя на канал.

Ранее в мессенджере появилась отметка для заблокированных пользователей. Теперь в чатах с ними можно увидеть уведомления "Профиль заблокирован" или "Чат заблокирован". Также есть и пометка "Нарушены правила пользования МАХ".