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04 июня, 11:25

Наука

Наблюдения за Солнцем в специальный телескоп проведут на ВДНХ

Фото: МАХ/"ВДНХ"

Москвичи и гости столицы смогут поучаствовать в наблюдениях за Солнцем с помощью специального телескопа. Мероприятие пройдет 5 июня в павильоне № 34 "Космос" на ВДНХ, сообщает канал выставочного комплекса в MAX.

В программу войдут беседа об астрономии и наблюдение за Солнцем крупным планом.

"Мероприятие состоится только при безоблачном небе. Если погода подведет, встреча пройдет в формате лекции-беседы об астрономии внутри павильона", – добавили в сообщении.

Вместе с тем все желающие смогут посетить новые сборные экскурсии "Звездное путешествие" в Московском планетарии. Они стартуют с 6 июня по музею Урании, названного в честь древнегреческой музы. Гости посетят два уровня музея и посмотрят на полнокупольную программу в Большом звездном зале.

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