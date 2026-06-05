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05 июня, 11:49

Происшествия

В Иркутске таможенники нашли 5 когтей льва в багаже иностранца

Фото: пресс-служба сибирского таможенного управления

Иркутские таможенники нашли пять когтей льва в багаже 47-летнего иностранца. Пассажир собирался вылететь в Пекин, сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу региональной таможни.

Мужчина прошел через "зеленый" коридор, но при выборочном контроле сотрудники обнаружили в его личных вещах фрагменты крупного зверя с остатками мягких тканей.

Иностранный гражданин заявил, что это сувенир от друга. Он также якобы не знал о необходимости декларирования таких предметов.

Как установила проведенная экспертиза, когти льва относятся к дериватам, которые подпадают под действие Конвенции СИТЕС, регулирующей оборот редких видов дикой фауны и флоры. Когти изъяли, а нарушителя оштрафовали.

Ранее читинские таможенники нашли череп волка и кости челюсти у водителя грузовика, направлявшегося в Китай. Останки обнаружили при досмотре в пункте пропуска "Забайкальск". Мужчина уточнил, что приобрел "череп собаки" в Иркутске и не знал, что его нужно было декларировать. Против иностранца возбуждено дело по статье о несоблюдении запретов на вывоз товаров.

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