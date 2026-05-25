Российские таможенники нашли рога благородного оленя в багаже иностранца

Фото: customs.gov.ru

Таможенники нашли рога благородного оленя у иностранца, вылетавшего в Душанбе, сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу ФТС.

В каком именно аэропорту произошел инцидент в ведомстве не уточнили, однако отметили, что рога находились в дорожной сумке 55-летнего мужчины. Он прошел через "зеленый" коридор, однако при сканировании его ручной клади инспектор выявил предметы, напоминающие части тела парнокопытного животного.

Всего в сумке было найдено шесть рогов общим весом почти шесть килограммов. Иностранец рассказал, что нашел их в лесу и не знал о необходимости декларировать подобные предметы.

Проведенная экспертиза подтвердила, что рога принадлежат благородному оленю семейства оленевых (Cervidae) и подпадают под действие Конвенции СИТЕС. В отношении мужчины были возбуждены административные дела по статьям о недекларировании товаров, а также о несоблюдении установленных запретов и ограничений.

Ранее таможенники обнаружили около 700 выделанных шкурок соболя и куницы при сканировании шести посылок из Москвы в китайский Шеньян. Уточнялось, что в отправлениях выявили 12 зимних курток, а шкуры были вшиты в их подкладку.

