Тарантино сравнил Голливуд с фабрикой по производству безвкусной колбасы

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Американский режиссер Квентин Тарантино раскритиковал современное кино, назвав Голливуд фабрикой по производству безвкусной колбасы.

Режиссер признался в глубоком презрении к современному кинематографу, а также отметил, что из-за обилия некачественных картин стал предпочитать чтение книг.

"Ошибки, неправдоподобности, потворство аудитории, неподходящие актеры или просто полная чушь обычно ставят крест на каждом новом фильме", – написал Тарантино в статье для издания Sight and Sound.

По его словам, он давно не видел кинопроектов, способных заставить его любить это искусство так же сильно, как и раньше.

Ранее сообщалось, что Тарантино и актер Сильвестр Сталлоне снимут мини-сериал об эпохе 1930-х годов. По данным СМИ, Тарантино пригласит Сталлоне в качестве сорежиссера. Сериал из шести эпизодов будет сниматься в черно-белой палитре на камеры, выпущенные в 1930-х.

Ожидается, что в сериале появятся гангстеры и танцовщицы, сюжет коснется бокса и музыки.