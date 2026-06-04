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04 июня, 13:28

В мире

В Китае град размером с яйцо уничтожил урожай арбузов

Фото: depositphotos/CarlosNeto​

Крупный град уничтожил урожай арбузов в северной китайской провинции Хэбэй, сообщает интернет-издание "Цзюпай Синьвэнь".

По данным СМИ, непогода наблюдалась в регионе накануне, 3 июня. Местные фермеры сказали, что размер градин был сопоставим с куриным яйцом, а некоторые были даже больше.

"Во время града были повреждены как арбузные поля, так и пшеничные посевы, причем сильнее всего пострадали уже созревшие арбузы, готовые к продаже", – рассказал один из аграриев.

Другой земледелец заявил, что его потери от уничтоженного урожая могут достигнуть 80 тысяч юаней (около 11,7 тысячи долларов). Сотрудники соответствующих ведомств уже проводят оценку ущерба, уточнили журналисты.

Тем временем в американском штате Техас молодой человек выжил после прямого удара молнии во время рыбалки. Он получил серьезные ожоги и занозы, которые появились от щепок дерева, расколотого молнией.

Юношу доставили в больницу, где через почти 10 часов он полностью восстановился. На следующий день он вернулся к реке и продолжил ловлю рыбы.

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