07 мая, 17:45

Происшествия
New York Times: серия торнадо обрушилась на американский штат Миссисипи

Серия торнадо обрушилась на американский штат Миссисипи – СМИ

Фото: 123RF.com/imagesource

Серия мощных торнадо обрушилась на штат Миссисипи на юге США, сообщает New York Times.

Отмечается, что с вечера 6 мая в штате зафиксировали как минимум 14 торнадо. При этом большая часть из них прошла по юго-западу штата.

Кроме того, Associated Press со ссылкой на представителя агентства по чрезвычайным ситуациям штата Скотта Симмонса пишет, что из-за ударов стихии пострадали как минимум 17 человек. Агентство уточняет, что 12 из них были доставлены из трейлерного парка в Боуг-Читто, который получил серьезные повреждения.

Всего из-за непогоды в Миссисипи повреждены более тысячи зданий, обломки которых повредили линии электропередач. Из-за этого без электричества остались по меньшей 19 тысяч человек.

Ранее минимум 10 человек пострадали в результате торнадо в городе Инид в американском штате Оклахома. Тогда стихия накрыла район Грей-Ридж. Люди получили легкие травмы. Кроме того, торнадо нанес незначительные повреждения базе ВВС США Вэнс. На территории военного объекта никто не пострадал.

происшествияпогодаза рубежом

