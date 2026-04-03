Песчаная буря окрасила Анталью в оранжевый цвет

Турецкий город Анталья окрасился в оранжево-красный цвет из-за мощной песчаной бури. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на портал Antalyahakkinda.

По его данным, пыль и песок, которые поднялись в Ливии и соседних регионах, пересекли Средиземное море и подошли к югу Турции.

"Перенос пыли из Северной Африки накрыл регион и изменил цвет неба", – говорится в сообщении.

Специалисты отметили, что небо окрасилось в такой оттенок из-за изменения преломления солнечного света. Частицы пыли сопровождались ухудшением видимости и концентрацией вредных веществ в воздухе.

Ранее прибрежные воды у острова Ормуз в Иране окрасились в кроваво-красный цвет. Несмотря на вид явление не представляет опасности. Оно вызвано высоким содержанием оксида железа в почве, который окрашивает песок и воду. Причиной стала эрозия почвы после недавних проливных дождей.

