Новости

19 мая, 21:54

Происшествия

Площадь пожара в Дмитровском районе Подмосковья достигла 5 тысяч "квадратов"

Фото: Москва 24

Площадь пожара в Дмитровском районе Московской области достигла 5 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС России по региону.

Быстрому распространению огня способствует высокая пожарная нагрузка. К тушению привлечены порядка 50 человек и 17 единиц техники.

О крупном возгорании в селе Белый Раст стало известно вечером 19 мая. Огонь распространился в складском помещении.

Ранее складируемые отделочные материалы загорелись на Амурской улице в Москве. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. В связи с возгоранием движение транспорта было перекрыто в обе стороны по Северо-Восточной хорде.

Для ликвидации огня направили пожарный поезд. В нем находилось 160 тонн воды и 3,5 тонны пенообразователя.

происшествияпожар

