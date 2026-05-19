Адвокат Багатурия: виновным в гибели туристов на Байкале грозит до 10 лет тюрьмы

Пятеро человек погибли при опрокидывании аэролодки на Байкале 19 мая, сообщили в МЧС. Что известно о причинах происшествия и какая ответственность грозит организаторам тура – в материале Москвы 24.

Судно на воздушной подушке "Хивус" (аэролодка "Север-750") с туристами из Подмосковья на борту перевернулось на озере Байкал в районе скалы Черепаха в Бурятии. По официальным данным, на борту находилось 18 человек, включая водителя, однако, согласно характеристикам, катер рассчитан на 10 пассажиров.

Путешественники находились внутри кубрика без спасательных жилетов, уточнил главный государственный инспектор ГУ МЧС по Бурятии Николай Зайцев.

"Глубина в месте крушения примерно от 4 до 5 метров, расстояние до берега – около 25 метров", – отметил он.

В результате происшествия погибли 5 человек, включая водителя. Среди 13 спасенных есть один ребенок. Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное, сообщили ТАСС в Минздраве республики.

Глава Бурятии Алексей Цыденов на своей странице в MAX выразил соболезнования родным и близким погибших.





Алексей Цыденов глава Бурятии Примем самые жесткие меры по контролю за всеми видами услуг, которые оказывают туристам. <...> Приношу глубокие соболезнования родным и близким погибших. Мы примем все меры по оказанию поддержки.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Проверку организовала и Восточно-Сибирская транспортная прокуратура: по данным ведомства, аэролодка не имела лицензии на перевозку пассажиров. Однако на момент аварии судно было исправно, отметили в оперативных службах.

Поездка на Байкал была сделана в рамках большого путешествия, организованного компанией "Крис-Тур" из города Ступино: 10-дневная программа включала поездки в Монголию и Китай, посещение аквапарка, зоопарка, океанариума, храмов и других достопримечательностей. Стоимость такого тура – около 100 тысяч рублей с учетом перелета из Москвы в Улан-Удэ и обратно, сообщило издание "Подъем".

По данным СМИ, в день происшествия у туристов были последние сутки отдыха. Им предлагали на выбор либо отправиться домой, либо поехать на экскурсию на озеро. Перевозку группы желающих осуществляла компания "Кристальный Байкал". Ее руководитель Мария Цивилева рассказала, что, заметив крен аэролодки, она сразу завела собственную и отправилась вытаскивать людей. Впоследствии судно перевернулась окончательно, и пассажиры оказались в воде под ним.





Мария Цивилева руководитель компании-туроператора "Кристальный Байкал" Вообще эти лодки ("Север-750". – Прим. ред.), они не должны переворачиваться. Они самые безопасные. Этот производитель – один из безопасных по всей России. Может, это был брак судна, может, было что-то еще. Мы не знаем, что там было.

По мнению Цивилевой, она не несет ответственности за организацию тура, так как компания только арендует участок территории, где произошло ЧП. Также она указала, что, предварительно, вода в озере не была холодной.

По данным СМИ, ранее Цивилева привлекалась к ответственности за финансовые нарушения. В 2025 году Верховный суд Бурятии взыскал с нее и супруга – главы Туркинского сельского поселения Сергея Севергина – более 6,1 миллиона рублей за недекларирование доходов. Сообщалось, что в 2026 году суд досрочно прекратил полномочия последнего в связи с утратой доверия, однако на сайте администрации он до сих пор значится действующим руководителем.

Кроме того, в Сети неоднократно жаловались на поломки судов туроператора, который организовал поездку.

"Насторожило то, что при выезде с Ольхона сломался катер. Его чинили прямо в море, недалеко от берега. Хорошо, что все-таки в течение часа устранили поломку и мы благополучно добрались обратно до Турки", – поделился один из туристов.

Другой клиент указал, что во время тура на остров Ольхон сломался один из двух "Хивусов", из-за чего половине группы пришлось полтора часа ждать замену.

В то же время представитель другой турфирмы, занимающейся организацией туров на Байкале, предположил в беседе с РИА Новости, что причиной опрокидывания аэролодки могли стать перегруз или ветреная погода.

"Смотря какая там погода была, ветер, возможно. Аэролодки могут легко перевернуться. Они же легкие. Либо все-таки от перегруза. Слишком много человек, не выдержала. Как туда 18 человек уместились – это вообще две аэролодки должны были ехать", – ответил он на вопрос о возможной причине случившегося.

Кроме того, по его словам, сезон проката лодок закрыт с мая.





представитель одной из турфирм – организаторов прогулок на Байкале Мы сами владельцы. И мы уже, наверное, в первых числах мая их с воды подняли. У нас уже на стоянках они, уже катера спускаются.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов в беседе с Агентством "Москва" напомнил, что при использовании аэролодок в коммерческих целях судно должно быть зарегистрировано в Государственном судовом реестре. Кроме того, необходима лицензия на осуществление перевозок внутренним водным транспортом.

"Все соответствующие разрешительные документы подлежат проверке. Также у перевозчика должна быть действующая страховка, а у лица, управляющего судном, – удостоверение на право управления маломерным судном", – сказал Мохов.

Он подчеркнул, что в целях безопасности крайне важно выбирать только легальных организаторов поездок, проверять наличие всех необходимых разрешений и соблюдать правила эксплуатации, исключая рискованные маневры и "лихачество" во время выездов. Причины происшествий, как правило, устанавливаются в ходе расследования и могут быть связаны как с человеческим фактором, включая ошибки в управлении судном, так и с техническими неисправностями, отметил Мохов.

Несмотря на то что на данный момент произошедшее рассматривается по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в ходе расследования могут быть предъявлены и другие обвинения. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на адвоката Вадима Багатурию. По его мнению, на данный момент виновным грозит до 10 лет лишения свободы.

