19 мая, 15:46Происшествия
Пассажиры перевернувшейся на Байкале лодки были без спасательных жилетов
Фото: телеграм-канал "Восточно-Сибирская транспортная прокуратура"
Пассажиры аэролодки, которая перевернулась на Байкале, были без спасательных жилетов. Об этом заявил главный государственный инспектор ГУ МЧС России по Республике Бурятия Николай Зайцев в видео, которое распространило ведомство.
Зайцев уточнил, что все люди находились внутри кубрика. По его словам, судно затонуло примерно в 25 метрах от берега на глубине от 4 до 5 метров.
Лодка перевернулась 19 мая в районе скалы Черепаха. 5 человек погибли, еще одна женщина получила рваную рану ноги. Она доставлена в больницу. Спасти удалось 13 пассажиров, в том числе ребенка.
Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг. В оперативных службах рассказали, что судно было исправно, а его техническое состояние на момент аварии – удовлетворительным.