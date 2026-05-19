Пассажиры перевернувшейся на Байкале лодки были без спасательных жилетов

Фото: телеграм-канал "Восточно-Сибирская транспортная прокуратура"

Пассажиры аэролодки, которая перевернулась на Байкале, были без спасательных жилетов. Об этом заявил главный государственный инспектор ГУ МЧС России по Республике Бурятия Николай Зайцев в видео, которое распространило ведомство.

Зайцев уточнил, что все люди находились внутри кубрика. По его словам, судно затонуло примерно в 25 метрах от берега на глубине от 4 до 5 метров.

Лодка перевернулась 19 мая в районе скалы Черепаха. 5 человек погибли, еще одна женщина получила рваную рану ноги. Она доставлена в больницу. Спасти удалось 13 пассажиров, в том числе ребенка.

Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг. В оперативных службах рассказали, что судно было исправно, а его техническое состояние на момент аварии – удовлетворительным.