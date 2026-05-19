19 мая, 16:26

Экономика

С национализированного "Южуралзолота" списали долг в 17 млрд рублей

Фото: depositphotos/Professor25

С национализированного "Южуралзолота" (ЮГК) списали долг в размере 17 миллиардов рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на участника судебного процесса.

Решение принял арбитражный суд Челябинской области по факту обращений компании ООО "УГ ЮГК" об изъятии активов бывшего владельца "Южуралзолота" Константина Струкова.

Кроме того, с Струкова будет взыскана пошлина. Ее размер составляет около 10 миллионов.

Ранее сообщалось, что экс-владелец ЮГК вывел за границу выручку от работы принадлежащих ему предприятий в размере более 163 миллиардов рублей. Также Струков нарушил запрет на занятие предпринимательской деятельностью, так как в тот момент был депутатом, а затем и зампредом Заксобрания Челябинской области.

По информации правоохранителей, Струков воспользовался процедурой банкротства и получил контроль над имуществом "Южуралзолота". Поэтому Генпрокуратура попросила передать государству 100% долей фирм "Управляющая компания "ЮГК", "Бизнес-Актив", "Хоум" и "Уралвент", а также акции ЮГК. Суд удовлетворил этот иск. Кроме того, суд отстранил президента "Южуралзолота" Струкова от должности. Рыночная стоимость всех активов ЮГК составила 162,2 миллиарда рублей.

