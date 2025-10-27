РИА Новости: экс-владелец ЮГК Струков вывел за границу свыше 163 млрд рублей

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Бывший владелец "Южуралзолота" (ЮГК) Константин Струков вывел за границу выручку от работы своих предприятий в размере более 163 миллиардов рублей, заявила Генпрокуратура (ГП) в новом иске к бизнесмену. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы региона.

Уточняется, что в 2006–2007 годах Струков незаконно завладел государственными предприятиями "Челябинскуголь" и "Южуралзолото". Затем на полученную с них прибыль он создал группу взаимосвязанных компаний, расположенных в Челябинской, Кемеровской областях, Красноярском, Краснодарском крае, Хакасии и Крыму. Общая стоимость активов составила 220 миллиардов рублей.

Полученную выручку бизнесмен регулярно выводил в Черногорию, Сербию, Швейцарию и Турцию. На эти средства он приобретал различную недвижимость, яхты, предметы роскоши, а также строил гостиничные комплексы, утверждает собеседник агентства.

Фактически владельцем и управляющим предприятиями был именно Струков, хоть он и оформил свои активы и формально передал их под управление своей семьи и аффилированных лиц. Часть доходов он также потратил на покупку высоколиквидной недвижимости и иного дорогостоящего имущества, которое раздал своим доверенным лицам и родственникам, полагает ГП.

До этого надзорное ведомство заявляло, что Струков нарушил запрет на занятие предпринимательской деятельностью. Уточнялось, что мужчина сначала был депутатом Заксобрания Челябинской области, а с 2017 года занимал должность зампредседателя этого органа. По версии Генпрокуратуры, в этот период Струков воспользовался процедурой банкротства и получил контроль над имуществом "Южуралзолота".

В связи с этим ГП попросила передать в собственность государства 100% долей фирм "Управляющая компания "ЮГК", "Бизнес-Актив", "Хоум" и "Уралвент", а также акции ПАО "Южуралзолото Группа Компаний". Суд удовлетворил данный иск.

Следом к Струкову и еще восьмерым ответчикам был направлен новый иск. ГП просила суд обратить в доход государства имущество стоимостью 1,4 миллиарда рублей и 3,5 миллиарда рублей денежных средств, утверждая, что они были получены коррупционным путем.

