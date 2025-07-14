Суд отстранил Струкова от должности президента УК "Южуралзолота"

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Советский районный суд Челябинска отстранил президента управляющей золотодобывающей компании "Южуралзолота" (ЮГК) Константина Струкова от должности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные органы региона.

"Решение было принято в связи с тем, что Струков, продолжая занимать должность президента ООО "УК "ЮГК", сохранял влияние на работников холдинга, которые находятся у него в подчинении", – рассказал собеседник агентства.

Также суд отстранил от должности директора по безопасности Константина Якимчика. Отмечается, что Струков и Якимчик якобы собирались организовать и провести в Челябинской области несогласованные с местными властями мероприятия. Их целью могло быть противодействие обращению в доход государства связанных со Струковым компаний группы "ЮГК".

По оперативной информации, Струков и Якимчик в данный момент могут оказывать незаконное воздействие на ответчиков, свидетелей, а также иных участников процесса.

Ранее Советский районный суд Челябинска обратил акции ЮГК и других компаний Струкова в доход государства. Таким образом инстанция удовлетворила иск Генпрокуратуры (ГП) РФ. Ведомство просило передать в собственность государства 100% долей ООО "Управляющая компания "ЮГК", ООО "Бизнес-Актив", ООО "Хоум" и ООО "Уралвент" и акции ПАО "Южуралзолото Группа Компаний".

По данным ГП, Струков был депутатом Заксобрания с 2000 года. С 2017 года он занимал должность заместителя председателя этого органа. В этот период бизнесмен нарушил запрет на занятие предпринимательской деятельностью.

Миллиардер воспользовался процедурой банкротства, чтобы получить контроль над имуществом компании "Южуралзолото", которую возглавлял ранее. В результате было создано ПАО "ЮГК".

2 июля правоохранители провели обыск в офисах компании в Челябинской области. В результате были выявлены нарушения правил охраны окружающей среды и эксплуатации промышленных объектов на участках в Пластовском и Еткульском районах.

Кроме того, за последние годы были зафиксированы 6 происшествий, в результате которых погибли сотрудники ПАО, что косвенно свидетельствует о халатности должностных лиц "Южуралзолота" к требованиям промышленной безопасности.